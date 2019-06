Cadavere carbonizzato tra i rifiuti: orrore a Roma

Alle porte di Roma, a Trigoria, è stato trovato un cadavere carbonizzato vicino a un cumulo di rifiuti. Non si esclude alcuna ipotesi allo stato attuale delle indagini.

Cadavere carbonizzato in via di Trigoria (Roma)

Il ritrovamento è avvenuto poco prima della mezzanotte in un'area di via di Trigoria, all'altezza del civico 251. I Vigili del Fuoco erano intervenuti per spegnere un incendio di rifiuti tra i quali era stato abbandonato il corpo. Non solo non è è stato possibile identificare il cadavere: a causa delle condizioni del corpo non è possibile nemmeno determinarne il sesso. Non sono stati trovati documenti.

Vicino al luogo del ritrovamento è stata trovata anche la carcassa di un furgone, da cui potrebbero emergere elementi utili per fare luce sulla macabra scoperta. Sul posto i poliziotti di Spinaceto, la squadra della Scientifica, e gli agenti della Squadra Mobile, che coordinano le indagini.