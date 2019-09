Orrore nel casolare, dopo l'incendio trovata donna carbonizzata: ipotesi e sospetti

Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato sotto le macerie di un casolare andato a fuoco due notti fa a Castello d'Argile, non lontano da Bologna. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio, intorno alle 16, dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco.

Come si è arrivati alla tragica scoperta? Sul posto dopo l'incendio, lunedì, si era recato anche il sindaco Alesandro Erriquez, per verificare la situazione del casolare abbandonato da anni. Proprio a lui una donna si era avvicinata, dicendo di non trovare più la sorella. Così il primo cittadino aveva allertato il comandante della locale stazione, e martedì mattina la donna ha presentato la denuncia di scomparsa della sorella. Un nuovo sopralluogo ha portato alla scoperta del cadavere.

"Ieri sono venuto sul posto dopo aver visto del fumo e aver allertato le autorità competenti - racconta il sindaco a BolognaToday - Una donna di mi ha poi detto che non trovava la sorella, e ho subito avvisato i Carabinieri. Oggi la scoperta del corpo. So che non è stato facile trovarlo perchè si tratta di un vecchio fienile, andato quasi completamente distrutto, ma ora sono in corso delle indagini per stabilire quanto accaduto".

Cadavere carbonizzato a Castello d'Argile (Bologna): si cerca il fidanzato delle vittima

Il sospetto è che i resti del corpo trovato carbonizzato nel fienile siano di G.A., classe 86 di origine marocchina, residente a Ferrara. Di lei infatti, non si hanno più notizie da giorni. Solo le analisi sul cadavere porteranno certezza. Secondo i giornali locali, la 34enne era solita frequentare di tanto in tanto proprio quella zona con il fidanzato.

Proprio su di lui si è concentrata l'attenzione dei militari: è svanito nel nulla. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per svariati reati. Non si esclude alcuna ipotesi al momento, nemmeno quella dell'omicidio. Se è vero che in un primo momento si era pensato che il rogo nel fienile fosse avvenuto per cause accidentali, forse per un cortocircuito, l'irreperibilità dell'uomo getta nuove ombre su tutta la drammatica vicenda.

La vittima potrebbe essere morta nel rogo accidentale. Oppure è stata uccisa nel casolare. Terza ipotesi, che ancora non può essere esclusa: la giovane potrebbe essere stata ammazzata altrove e trasportata lì; l'incendio sarebbe stato un modo per tentare di eliminare il corpo.