Cadavere decomposto trovato impiccato a un albero: è di un operaio scomparso ad aprile

Un cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella prima serata di ieri, venerdì 18 maggio 2018, impiccato a un albero in un dirupo a Bobbio Pellice (Torino), in località Malpertus.

Si tratta di Luca Avalle, operaio di 45 anni di Carmagnola scomparso dallo scorso 14 aprile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il medico legale, che ha constatato che la morte risale a diverso tempo fa.

Gli investigatori non hanno dubbi sul fatto che si sia suicidato, scrive TorinoToday.