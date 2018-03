Cadavere trovato in una discarica: disposta l'autopsia

Macabro ritrovamento stamattina ad Imola, in provincia di Bologna: il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi di via Pediano, località Tre Monti. Le indagini per risalire alla cause della morte sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Imola e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Bologna.

L'allarme è partito dagli addetti: probabilmente, scrive BolognaToday, il cadavere è stato scaricato da un camion, i soli veicoli che possono accedere nell'area. Sul posto sono intervenuti il medico legale, Donatella Fedeli, e il sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Bologna, Morena Plazzi.

L'identificazione è in corso: si indaga per ora per occultamento di cadavere, ma non si escludono altri reati. Il corpo è stato trasportato probabilmente su un camion-compattatore, presenta diverse tumefazioni, resta da stabilire se siano pre o post mortem. Disposta l'autopsia.

