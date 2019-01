Cadavere di una donna trovato in un appartamento, giallo a Ischia

Il cadavere di una donna polacca di 43 anni è stato trovato senza vita a Serrara Fontana (Napoli), comune dell'isola d'Ischia.

Ad avvertire i carabinieri, poi giunti sul posto per i rilievi, sono state alcune persone. Non è ancora nota l'identità della vittima, né le cause della morte. Sono in corso accertamenti: la salma della donna è stata trasportata al II Policlinico di Napoli, con ogni probabilità in attesa dell'esame autoptico.

Inizialmente la 43enne sembrava morta per un malore, poi è stato accertato dai militari che, nel corso di un diverbio con il compagno, quest'ultimo l'avrebbe spinta facendola cadere a terra. Sarà l'autopsia a dire se la morte è stata causata da una lesione interna o da un infarto: sul corpo non ci sono ferite evidenti.

Intanto l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale e condotto in carcere a Napoli. A quanto pare, era già stato in passato denunciato dalla convivente per maltrattamenti.