Orrore in riva al lago: cadavere di donna riaffiora dalle acque

Tragica scoperta a Marone. Nelle acque del lago di Iseo è stato rinvenuto il cadavere di una donna. A notarlo è stato un passante che percorreva la strada cicabile e ha dato l'allarme: c'era un cadavere che galleggiava a pelo d'acqua, a pochi metri dalla riva.

Sul posto sono arrivati, oltre a un'ambulanza e un'automedica, una squadra dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Chiari. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, la cui salma non è stata ancora identificata.

Gli inquirenti sono al lavoro per capire come la donna possa essere finita in acqua. Nessuna ipotesi è esclusa, dalla caduta accidentale al gesto estremo all'eventuale responsabilità di terze persone.

La notizia su BresciaToday