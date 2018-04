Giallo in spiaggia: trovato il cadavere di una donna

E' fitto il mistero sul cadavere di donna trovato ieri notte sulla battigia della spiaggia di Abba Rossa, a Santa Giusta, alle porte di Oristano. Sul posto ieri si sono recati Carabinieri, la Guardia Costiera e il medico legale, che ha effettuato una prima ricognizione sul cadavere.

Cadavere sulla spiaggia di Abba Rossa

Il corpo della donna, che potrebbe avere circa 50 anni, sembra fosse in acqua da poche ore e non presenterebbe apparenti segni di violenza. Il corpo è stato ritrovato da un pescatore di Santa Giusta. L'uomo stava rientrando verso il centro lagunare quando ha notato il cadavere riverso sulla battigia, a pochi metri dal mare.

Nessun segno di violenza

Dai tratti somatici si può ipotizzare che si tratti di una cittadina dell'est europeo, ma negli abiti non sono stati trovati documenti quindi l'identificazione è complessa. Sono al vaglio di Carabinieri e Polizia le ricerche di persone scomparse in Sardegna, soprattutto nell'oristanese, ma anche l'ipotesi che possa trattarsi di una passeggera di qualche nave in transito. Ora il corpo è all'obitorio dell'ospedale di Oristano per l'autopsia: le indagini proseguono.