Macabra scoperta in un campo: trovato cadavere decapitato e già decomposto

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione e decapitato è stato trovato nella serata di ieri in un terreno di via Monviso a Volpiano, comune della città metropolitana di Torino. A dare l'allarme è stato il proprietario del fondo, che ha chiamato i carabinieri, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Il corpo è stato ritrovato sotto a un albero da cui pendeva una corda con cui, presumibilmente, l'uomo si sarebbe impiccato qualche mese fa. La testa, trovata lì vicino, si è staccata dal corpo per via della putrefazione. Non sono stati ritrovati documenti e la procura di Ivrea ha immediatamente disposto accertamenti sul corpo.