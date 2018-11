Uomo trovato mummificato in casa: era morto da 10 mesi

Un drammatico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 7 novembre, in un appartamento di viale Cà Granda, in zona Niguarda a Milano. Al suo interno è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un pensionato di 70 anni.

Con ogni probabilità l’uomo sarebbe morto per un malore: era disteso supino nel bagno, con indosso solo il pigiama. La casa era chiusa dall’interno e l’appartamento non era a soqquadro. Secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme con i vigili del fuoco, su richiesta dell’amministratore dello stabile sollecitato dall’addetta alle pulizie del palazzo, all’interno dell’abitazione sarebbero stati trovati degli scontrini del supermercato risalenti al febbraio scorso.

Fatto questo che porta ad ipotizzare che il decesso potrebbe essere sopraggiunto proprio in quel periodo. L’uomo non era sposato e non avrebbe figli né parenti stretti.