Vanno a funghi e trovano uno scheletro nella cascina abbandonata

Nessuno lo cercava: era morto da mesi. Il ritrovamento martedì pomeriggio a Cascina Brusada, a Peschiera Borromeo (Milano): è stato individuato recuperato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, ormai ridotto a uno scheletro.

Il corpo è stato trovato da alcuni cercatori di funghi, che si erano introdotti - pare per curiosità - in quella struttura: si sono ritrovati davanti il cadavere di un senzatetto di 63 anni, di origini sarde. Le ultime tracce dell'uomo indicano un ricovero ospedaliero nel 2019. Poi il buio. L'uomo aveva ricavato una sorta di stanza in quella casa abbandonata e in rovina in aperta campagna.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. La morte - in base ai primi accertamenti - risalirebbe a mesi fa, forse tra ottobre e novembre. L'autopsia fornirà altre informazioni utili: l'ipotesi è che la morte sia dovuta a cause naturali.