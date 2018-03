Cadavere in acqua ai cantieri nautici: tragico ritrovamento all'alba

Ai cantieri nautici di San Giuliano, a Mestre, un cadavere è spuntato dall'acqua.

Cadavere ai cantieri di San Giuliano

Nella prima mattinata di mercoledì è stato segnalato un cadavere che galleggiava a pelo d'acqua. Sul posto si sono portati gli agenti della questura, cui spetta il compito di far luce sulla vicenda. Subito dopo, poco prima delle 9.30, è stato chiesto l'aiuto dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere.

La vittima è un uomo di nazionalità italiana di 48 anni, di Volpago del Montello. L'identificazione è stata possibile grazie al documento d'identità che aveva con sé. Gli accertamenti, comunque, sono ancora in corso. La salma è stata trainata a riva e posizionata, in un primo momento, nel piazzale adiacente a uno dei cantieri. Ad accorgersi della sua presenza in acqua sarebbero stati dei ragazzi che stavano uscendo in barca e che hanno subito lanciato l'allarme.

L'auto dell'uomo è stata trovata parcheggiata a poche centinaia di metri di distanza. Dalle prime indiscrezioni sembra che la sua scomparsa fosse stata segnalata nelle ore scorse. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.