Cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione: il giallo di Vittoria

Al lavoro c'è anche la polizia scientifica. A Vittoria, il comune più popolato di tutto il ragusano, il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato in un appezzamento di terreno in via Giuseppe Lo Sperso, in contrada Fanello, nella zona del locale mercato ortofrutticolo. Sono state avviate le indagini per identificare le vittima e ricostruire le cause del decesso.

Vittoria (Ragusa), trovato cadavere di un uomo in un terreno

Non si esclude alcuna pista per il momento e si sta verificando se l'uomo possa essere una delle persone di cui è stata sporta denuncia di scomparsa negli ultimi tempi. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Vittoria.