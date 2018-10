Orrore nel Po, dal fiume affiorano due cadaveri: uno è senza testa

Orrore nel Po. Due corpi senza vita sono emersi dalle acque del grande fiume nel Polesine, la lingua di terra stretta e lunga terminante ad est col Delta del Po: i due ritrovamenti sono stati fatti a distanza di poche ore. Uno è affiorato dalle acque a Donzella, in provincia di Rovigo. L'altro, quello del cadavere decapitato, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nel ramo del fiume che divide Porto Tolle da Taglio di Po, fra Santa Giulia e Ca’ Lattis.

Cadaveri a lungo in acqua

Come scrive il Gazzettino, il corpo potrebbe essere stato in acqua molto a lungo, visto l’avanzatissimo stato di decomposizione, che sembra essere il motivo che ha portato al suo smembramento. Oltre alla testa, infatti, mancano anche entrambi gli avambracci e il livello di disfacimento dei tessuti ha reso impossibile in prima battuta anche stabilire se si trattasse di un uomo o una donna.

Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco. Le salme sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di stabilirne l’esatta identità: un lavoro che si preannuncia molto complicato.