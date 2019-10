Violenza sessuale su un bimbo di 11 anni: arrestato

Le accuse, da provare in tribunale, sono pesanti come macigni. Un sessantenne arrestato a Cagliari: è accusato di abusi sessuali su un bambino di 11 anni. I genitori del piccolo erano all'oscuro di quanto accadeva, e affidavano il figlio all'uomo quando erano impegnati per lavoro. Le indagini hanno preso il via dopo una segnalazione giunta alla polizia sabato scorso al servizio 114 emergenza infanzia: si riferiva di presunte violenze sessuali da parte di un cagliaritano a cui alcuni genitori, a causa dei loro impegni di lavoro, affidavano i propri figli in loro assenza.

Cagliari, uomo arrestato per presunti abusi su 11enne

Con l'ok della Procura della Repubblica del capoluogo sardo è iniziata una intensa attività di monitoraggio del soggetto indiziato. Nella giornata di martedì, dopo che un ragazzino di 11 anni era stato condotto nell'appartamento dell'uomo da uno dei genitori e il 60enne stava per avvicinare la vittima con probabili insane intenzioni, gli agenti della Polizia di Stato - che si erano appostati preventivamente davanti all’abitazione - sono intervenuti. L'uomo è stato arrestato: si indaga per accertare eventuali altri casi.