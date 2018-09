Invasione di calabroni durante una manifestazione: sette feriti

Un imprevisto ha rovinato la manifestazione "Una camminata per la vita" una passeggiata non competitiva a passo libero che prevede tre percorsi, di 7, 11 e 17 chilometri a Ferrazze di San Martino Buon Albergo.

Poco dopo le 8 di domenica mattina sette persone hanno avuto bisogno delle cure del 118, intervenuto con un'automedica, un'ambulanza infermierizzata e altre due ambulanze.

Come riporta VeronaSera probabilmente un nido di calabroni è stato infastidito e per questo gli insetti hanno attaccato in massa i podisti lungo il percorso pedonale. Ad occuparsi del nido e dei calabroni sono stati chiamati i carabinieri e i vigili del fuoco.