Camion brucia in una galleria in autostrada: decine di persone intossicate

Decine di persone sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato questa mattina all'interno della galleria Fornaci tra Spotorno e Savona sull'autostrada A10, in direzione Genova. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion ha preso fuoco e il fumo sprigionatosi ha invaso il tunnel intossicando alcuni automobilisti.

Camion brucia in galleria: incendio in autostrada A10 tra Spotorno e Savona

Secondo quanto si apprende, molte delle persone intossicate erano a bordo di un autobus che si trovava subito dietro il tir. Il conducente del camion che ha preso fuoco è uscito indenne dal rogo, riuscendo ad uscire prima che la situazione degenerasse. Sul posto diverse ambulanze e i vigili del fuoco, riusciti non senza difficoltà a domare le fiamme. Le persone intossicate sono state portate negli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure.

Le auto ferme in coda sul luogo dell'incendio sono state fatte uscire contromano al casello di Spotorno. Al momento il tratto di autostrada è chiuso con uscite obbligatorie a Savona e Spotorno.