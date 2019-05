Il camion è troppo alto: centrato (e distrutto) un balcone

Il conducente non vede il divieto e il camion abbatte (letteralmente) un balcone. Succede a Torino, nel quartiere Aurora. La struttura danneggiata è al civico 9 di via Ciriè. Il camion era alto circa tre metri. Il cartello posto all'ingresso della strada prevedeva un divieto per i mezzi più alti di due metri e mezzo.

Non è chiaro se l'autista del mezzo non abbia visto il cartello o se lo abbia semplicemente ignorato. Sta di fatto che un pezzo di balcone, crollando, ha centrato il cofano del camion. Qualche centimetro e per il conducente sarebbero stati dolori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per rimuovere la ringhiera rimasta pericolante, la polizia locale e i tecnici comunali.