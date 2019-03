Autista muore mentre tenta di bloccare il suo tir che rischiava di finire sul centro abitato

Un camionista è morto a Vezzano (Trento) mentre stava lavorando per attaccare il rimorchio al suo tir.

Durante le operazioni di aggancio qualcosa è andato storto e il mezzo si è mosso. Accortosi del movimento del tir, in direzione tra l’altro del centro abitato del paesino, l’autista ha tentato di risalire a bordo della cabina per fermare il mezzo che però lo ha trascinato fino a sbalzarlo in una scarpata sottostante. Il tir è poi rimasto in bilico sul precipizio.

Sul posto sono arrivate immediatamente le ambulanze del 118. Insieme ai vigili del fuoco, i soccorritori hanno tentato disperatamente di rianimare l’autista. Vista la gravità della situazione è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso da Trento, ma per l’autista non è c’è stato niente da fare.

La vittima è Cesare Bordoni, 57enne originario di Bondeno e residente a San Pietro in Casale, nel bolognese. L’uomo era arrivato intorno alle 6 di ieri nel piazzale adiacente il bar “Al Bersaglio” a Vezzano, poco sopra l’abitato.