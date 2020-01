Non possono imbarcare la cagnolina sull'aereo e la abbandonano nel parcheggio: denunciati

Non hanno potuto far imbarcare sull'aereo la loro cagnolina e così l'hanno abbandonata nel parcheggio dell'aeroporto. È successo la sera del 5 gennaio al Marconi di Bologna.

Una coppia di turisti statunitensi in partenza per Mosca non aveva la documentazione sanitaria per imbarcare il proprio cane, un Jack Russell di pochi mesi, e così, quando il personale aeroportuale ne ha vietato l'imbarco, i due lo hanno chiuso in un trasportino e lo hanno lasciato nel parcheggio.

La cagnolina, risultata poi priva di microchip, è stata notata però da alcuni addetti dell'aeroporto e recuperata dal personale della polizia di frontiera. I due americani sono stati rintracciati mentre si stavano imbarcando e denunciati in stato di libertà per il reato di abbandono di animale.