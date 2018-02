Cody, il cane disperso a 3000 metri e ritrovato dopo una notte di bufera

"Lo abbiamo preso 7 anni fa al canile, aveva già due anni. E' un cane particolare: non siamo mai riusciti a fargli riportare indietro un bastone, ma ci ha sempre seguiti nelle nostre escursioni e forse grazie a queste doti è riuscito a sopravvivere". TrentoToday racconta la storia di Cody, un cagnolino disperso (e poi ritrovato) durante un'escursione sul Mulaz, la cima delle Pale di San Martino tra Trentino e Veneto. Cody si è meritato sul campo il titolo di "cane alpinista", dice con orgoglio la sua proprietaria Antonella Da Ronch.

Sabato scorso, Antonella e il suo compagno Eric sono saliti con il loro cane per una delle loro escursioni. Ad un certo punto Cody si è staccato dal gruppo ed è sparito. "Pensavamo fosse avanti, spesso ci precede". Questa volta però non è andata così. "Lo abbiamo cercato per ore, Eric ha provato una salita laterale ma senza sci e piccozze era impossibile". Il giorno dopo i due sono tornati a cercare Cody e non erano soli: la solidarietà alpinistica si è messa in moto.

"Eric è salito con Francesco, un amico del Soccorso Alpino di Belluno, che ha messo a disposizione l'attrezzatura necessaria, mentre io ed un'amica abbiamo fatto il giro delle malghe e dei rifugi chiedendo informazioni. Il Mulaz lo conosciamo bene, ma quel giorno risultava particolarmente impegnativo salire, durante la notte era scesa la neve e quindi era dificile seguire eventuali impronte".

Mentre Eric e Francesco salgono nuovamente al Mulaz - racconta Michele Viganò su TrentoToday - incontrano tre scialpinisti trentini. Sono poco più avanti, sulla via "direttissima" quando all'improvviso agitano le braccia per richiamare l'attenzione dei due: hanno trovato Cody. Sembra quasi incredibile: un cagnolino bianco in mezzo al bianco, un animale di appena dieci chili che resiste ad una notte di vento gelido, a 3000 metri di quota. Si può solo immaginare la gioia di Eric nel vedere il piccolo Cody corrergli incontro. Per il viaggio di ritorno, come si vede nella foto, si è meritato un comodo passaggio nello zaino.