Il cane non può entrare in chiesa: Pavel assiste da fuori ai funerali del padrone

Il cane Pavel, un dolcissimo labrador, non ha potuto partecipare al funerale del suo anziano padrone, che si sono tenuti nella chiesa Pier Giorgio Frassati di Torino. Purtroppo all'amico a quattro zampe non è stata permesso di entrare in chiesa, nonostante fosse molto educato e tranquillo con tutti.

Il regolamento lo vieta e il parroco è stato irremovibile: Pavel resta fuori. La decisione non è andata giù ad alcuni dei presenti, che volevano che il cane potesse assistere al funerale del padrone a cui aveva voluto tanto bene. Invece ieri, sabato 25 maggio, il cagnolone scuro è rimasto all'esterno, per tutta la durata della celebrazione, piangendo e ululando per un'ora intera e in molti hanno abbandonato il funerale per andarlo a consolare.

Pavel e il suo padrone erano sempre insieme e non permettergli di restargli accanto, per l'ultima volta, in chiesa è stato un gesto non è piaciuto ai parrocchiani che hanno promesso addirittura una raccolta firme per cambiare questa assurda regola. Tanto più che il Labrador Pavel, a detta di tutti, è un animale docile e tranquillo e non avrebbe arrecato alcun fastidio.