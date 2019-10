Cane lasciato chiuso nell'Audi: i pompieri spaccano il lunotto e lo salvano

Un cagnolino abbandonato nell'auto lasciata sotto al sole con i finestrini chiusi. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco, avvertiti da un passante che ha chiamato il 112. Visto che non riuscivano a rintracciare il proprietario dell'auto, un'Audi A4, i pompieri hanno spaccato il lunotto.

Quando finalmente il proprietario dell'auto si è presentato sul posto - in via Colico, a Milano - ha spiegato di aver portato l'animale con sé proprio perché non voleva lasciarlo a casa da solo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il cane è rimasto chiuso in auto per almeno un’ora e mezza.

L'uomo, un cittadino cinese di 30 anni, è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali. Per il cagnolino, che è saltato fuori dell'auto appena hanno infranto il finestrino, procurandosi alcuni tagli, è stato necessario il trasporto alla clinica veterinaria ma sta bene.