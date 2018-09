Cane antidroga del Comune accusato di essere "fascista": è polemica

E' diventato un caso il nome di uno dei cani poliziotto che da tempo collabora con l'unità cinofila della Polizia locale di Monza, in supporto alle attività di contrasto dello spaccio di stupafacenti.

"Narco della Decima Mas", è il nome per esteso dell'animale con un evidente riferimento alla Decima Flottiglia Mas, l'unità della marina della Repubblica di Salò che dal 1943 al 1945 combatté a fianco dei tedeschi nell'Italia settentrionale contro lo sbarco degli alleati e la Resistenza.

Il consigliere comunale di opposizione Marco Lamperti, del Partito Democratico, ha chiesto spiegazioni merito, ricevendo la risposta dell'assessore alla sicurezza Federico Arena: "Decima Mas" è il nome dell'allevamento dal quale proviene il cane, un pastore tedesco. Nella compilazione del pedigree, infatti, il nome dell'allevamento viene apposto a quello del cane come se fosse una sorta di cognome, così da facilitare il riconoscimento dell'animale ed eventuali analisi genealogiche.

"Comunque ho un goniometro e posso assicurare che in ogni movimento della sua zampa, Narco non fa il saluto romano. Abbiamo fatto poi dei controlli nella sua cuccia e non abbiamo trovato busti di Mussolini", ha poi replicato Arena.

La notizia su MonzaToday