Paura in spiaggia: così i cani-eroi Eros e Mira hanno salvato un adulto e due ragazzini

Il tutto è durato quindici minuti. Un quarto d’ora di tensione, vissuto con il fiato sospeso fino a quando non è stato chiaro che Eros e Mira, due cani bagnini sulla spiaggia di Ostia, avevano evitato il peggio.

Ieri pomeriggio una decina di persone, un gruppo composto da due adulti e alcuni adolescenti tra i 14 e i 17 anni, si sono avventurati oltre gli scogli, spinti dal mare apparentemente tranquillo. A quaranta metri dalla riva, però, la corrente era molto forte e i ragazzi si sono trovati in difficoltà, spinti a largo e senza possibilità di riuscire a tornare indietro, ostacolati anche dai frangiflutti. A trovarsi nella condizione peggiore una ragazzina di 14 anni.

Ostia, salvataggio a largo grazie ai cani bagnini eroi Eros e Mira

A quel punto dalla postazione di sicurezza della Scuola Italiana Cani Salvataggio è intervenuta la prima Unità Cinofila con Eros, un labrador biondo di due anni, che ha conseguito il brevetto di salvataggio una settimana fa, che insieme all’operatore e i bagnini ha raggiunto la 14enne l’ha riportata sulla spiaggia.

Il cane si è poi lanciato di nuovo in acqua per raggiungere gli altri componenti del gruppo in difficoltà, stavolta accompagnato da Mira, un labrador femmina di tre anni e mezzo. Insieme sono riusciti a trascinare a riva un adulto e un ragazzino di 14 anni, ormai allo stremo delle forze. Dalla spiaggia i bagnanti hanno seguito tutto con il fiato sospeso e alla fine hanno applaudito il coraggio dei bagnini e dei due cani.

“Il soccorso dimostra ancora una volta quanto la presenza dei nostri operatori sia fondamentale nelle situazioni di difficoltà, soprattutto quando le spiagge sono affollate come in queste settimane di agosto”, ha commentato Roberto Gasbarri, responsabile della Sics dell’area Centro-Meridionale.