Accoltellato in casa mentre pulisce le verdure: figlia indagata per omicidio

Una lite degenerata in tragedia. Per la morte di Roberto Franceschi, 70 anni, ex operaio della Cantoni e successivamente idraulico, attualmente in pensione, residente a Lammari, frazione del comune di Capannori (Lucca), che ha perso la vita a causa delle ferite causate da un coltello da cucina, è indagata per omicidio la figlia di 44 anni.

Le indagini sono ancora in corso, secondo gli accertamenti dei carabinieri l'omicidio non sarebbe stato volontario, ma scaturito al termine di una lite in famiglia che ha visto coinvolti il padre e la figlia che si trovavano in cucina, intenti a pulire delle verdure.

Capannori (Lucca), figlia indagata per la morte di Roberto Franceschi

Improvvisamente la discussione tra padre e figlia sarebbe degenerata e la ferita causata dal coltello impugnato dalla figlia ha provocato, successivamente, il decesso del padre. In casa c'era anche la moglie di Franceschi, 64 anni, inferma. L'uomo è morto nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava a bordo dell'ambulanza, durante il trasporto in ospedale.

E' giunto in seguito sul posto anche il pubblico ministero della procura di Lucca Salvatore Giannino, con il medico legale Stefano Pierotti. La figlia del 70enne, che era in casa quando il padre è rimasto ferito, è stata a lungo interrogata dagli investigatori nella notte e al termine indagata con l'accusa di omicidio.