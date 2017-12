Cosa fare a Capodanno 2018: le feste in piazza

Le principali feste in piazza per festeggiare il Capodanno 2018

Capodanno a Milano

Milano si prepara ad accogliere l'anno nuovo con il consueto concerto in piazza Duomo dove, alle 22, saliranno sul palco due grandi nomi della musica italiana come Fabri Fibra e Luca Carboni dopo l'esibizione di diverse band emergenti in scena dalle 20. Interessante anche la serata organizzata alla Triennale con tutte le mostre aperte e gratuite fino all'una di notte e un DJ set degli speaker di Radio Deejay a partire dal brindisi della mezzanotte.

Capodanno a Roma

A Roma ritorna l'appuntamento al Circo Massimo che, quest'anno, ospiterà gli artisti de La Fura dels Baus, celebre compagnia teatrale spagnola che metterà in scena Tosca. Niente concertone in Piazza per la capitale, ma una vera e propria miriade di eventi live con più di 1000 artisti in oltre cento location sparse per tutta la città.

Capodanno a Firenze

A Firenze, il consueto appuntamento a Piazzale Michelangelo accoglierà Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi e Lorenzo Baglioni. Ma le occasioni per festeggiare all'insegna della musica e del ballo non si esauriscono qui, visto che a essere animate per il capodanno saranno anche Piazza della Santissima Annunziata, che ospita un concerto gospel degli Eric Waddell & The Abundant Life Singers e piazza della Signoria, dove sarà possibile ballare valzer e polka in pieno stile viennese.

Capodanno a Bologna

A Bologna, in Piazza Maggiore, la musica accompagnerà il classico rogo del 'Vecchione', ma chi desidera un grande evento live con grandi ospiti quest'anno non rimarrà deluso. Ce n'è davvero per tutti i gusti all'Unipol Arena, sul cui palco si esibiranno Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L'Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli e Noemi.

Capodanno a Torino

Anche se, a causa dei tragici eventi di piazza Castello dopo la finale di Champions League, non ci sarà un classico concerto in piazza, Torino non si farà mancare la grande musica per il capodanno 2018 con Simone Cristicchi e altri sul palco del Pala Alpitour, dove dopo la mezzanotte partirà il DJ set con tutte le hit più popolari dell'anno. Attesissimo anche il gran galà di Roberto Bolle&Friends al Teatro Regio. Per chi invece preferisse trascorrere l'ultimo dell'anno all'insegna del jazz, lo Spazio 211 di via Cigna ospiterà un concerto con ospiti, tra gli altri, Max Gallo, la Torino Jazz City Band e Andrea Mingardi.

Capodanno a Napoli

Capodanno 2018 all'insegna della grande musica anche a Napoli, dove in Piazza Plebiscito e Lungomare Caracciolo si brinderà con Gianni Simioli, Pio e Amedeo, Teo Teocoli, il dj Massimo Alberti e numerosi altri ospiti.

Capodanno a Rimini

Il Capodanno a Rimini è da sempre uno degli eventi più in voga della riviera romagnola con il concertone che ritorna anche quest'anno per accogliere il 2018 in grande stile. Stavolta piazzale Fellini risuonerà sulle note di due big della musica italiana: saranno Daniele Silvestri e Nina Zilli ad illuminare la notte di San Silvestro nel suggestivo piazzale di fronte al Grand Hotel di Rimini. Allo scoccare della mezzanotte partiranno poi i consueti fuochi d'artificio che accoglieranno il nuovo anno illuminando il lungomare.

Capodanno a Palermo

A Palermo, a partire dalle 21, sarà Edoardo Bennato il protagonista del concerto che accoglierà il 2018 nella notte di San Silvestro a piazza Politeama. Insieme al rocker 71enne de 'Il gatto e la volpe' anche Sergio Friscia, Salvo Piparo, Stefano Piazza e gli Heron Temple.

Capodanno a Parma

Il Capodanno 2018 a Parma si festeggerà alla grande con il concerto di Fedez in piazza Garibaldi. L'evento purtroppo è soggetto a un limite di spettatori che, per motivi di sicurezza, non potranno essere più di 7800.

Capodanno a Bari

Concerto per il capodanno 2018 anche a Bari, dove ad animare il palco allestito in piazza Libertà ci saranno due giganti della musica italiana come Marco Mengoni e Gabry Ponte.

Capodanno a Sassari

A Sassari il concerto dell'ultimo dell'anno avrà un'ospite d'eccellenza assieme a tanti artisti che si esibiranno a Piazza d'Italia. La guest star del capodanno sardo sarà il leader dei Litfiba Piero Pelù insieme ai suoi Bandidos, che arriveranno sul palco a partire dalla mezzanotte dopo un Dj set che partirà alle 22.