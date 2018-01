Correva in piazza completamente nudo e ricoperto di sangue: fermato

Momenti di paura all'alba di Capodanno a Rimini. Ai militari in servizio di sicurezza nel centro storico è arrivata la segnalazione di un ragazzo che, completamente nudo e ricoperto di sangue, correva lungo via Gambalunga.

Come riporta Rimini Today l'allarme è scattato poco prima delle 9 e, sul posto, sono accorse le Volanti della polizia di Stato e i militari dell'esercito. Il giovane, poi identificato come un 21enne anconetano, era in preda a una forte agitazione tanto che gli agenti, per riuscire a bloccarlo, sono stati costretti a buttarlo a terra e ad ammanettarlo. Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza del 118 e, il giovane, è stato portato in pronto soccorso.

Al momento pare fosse in preda a un mix di stupefacenti e alcolici. Sono in corso gli accertamenti, da parte degli inquirenti della polizia di Stato, per capire cosa sia successo.