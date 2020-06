Capriolo abbandonato dalla madre perché toccato dagli umani: “Ignoranti ed egoisti”

La polizia municipale di Giaveno (Torino) ha salvato un cucciolo di capriolo che era stato abbandonato dalla madre dopo essere stato accarezzato da alcune persone nei boschi.

“L’intervento si è reso necessario in quanto il piccolo è stato toccato da persone e per questo la madre non lo ha più avvicinato. Lo abbiamo scritto e detto in tutti i modi, ma evidentemente c’è ancora troppa gente ignorante che va in giro per i boschi senza un minimo di conoscenze “etologiche”, si legge sulla pagina Facebook della Commissione Tutela Animali Città di Giaveno.

Capriolo abbandonato, l'ira dei veterinati contro gli escursionisti "ignoranti ed egoisti"

“A causa dell’ignoranza, e forse dell’egoismo nel voler a tutti i costi accarezzati il ‘bambi’ di disneyana memoria, un altro animale selvatico morirà o nella migliore delle ipotesi finirà in un centro di detenzione, senza poter fare la vita che la natura aveva scelto per lui”.

Gli agenti della municipale di Giaveno hanno provveduto a portare l’animale al Canc (Centro Animali Non Convenzionali) dell’Università di Torino di Grugliasco.