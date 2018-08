Clochard ruba al supermercato, carabiniere lo denuncia e poi gli compra un paio di sandali

Il dovere prima di tutto, ma senza dimenticare l'umanità. A Modena una pattuglia dei carabinieri è stata chiamata ad intervenire in un supermercato dove si era appena verificato un furto. I gestori del negozio avevano infatti sorpreso un uomo che tentava di rubare alcuni generi alimentari e una crema callifuga, per il modesto valore di 25 euro.

Autore del furto un senzatetto di 25 anni, originario del Veneto ma noto in diverse zone del Nord Italia dove si sposta frequentamente, vivendo alla giornata e conseguentemente commettendo anche piccoli furti. A Modena, il giovane è arrivato scalzo e in precarie condizioni fisiche, con piaghe sotto i piedi.

Per questo, il carabiniere che lo ha fermato lo ha sì denunciato a piede libero per il furto nel supermercato, ma ha acquistato in quello stesso supermercato un paio di sandali, donandoli al senzatetto.

a notizia su ModenaToday