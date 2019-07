Fermato mentre è in bicicletta, spara ad un Carabiniere

Tutto avrebbe avuto origine nel corso di un normale controllo delle forze dell'ordine quando - intorno all'ora di pranzo - i militari hanno fermato un uomo di origine dominicana, di circa 30 anni, a bordo di una bici. Lo stesso ha dato in escandescenza tra lo stupore generale dei passanti. A quel punto i carabinieri hanno cercato di immobilizzarlo e sedarlo, anche mediante uno spray urticante. Non c'è stato niente da fare, l'uomo è riuscito a sottrarre la pistola ad uno dei militari sparando ai piedi. Nella colluttazione è rimasto ferito e successivamente fermato. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Terni e non sono in pericolo di vita.

Come ricostruito da Ternitoday complessivamente sarebbero stati sparati cinque colpi. Al momento l'area è perimetrata mentre proseguono le indagini per capire la dinamica di quanto accaduto

Solidarietà è stata espressa al militare da parte del Governo: Il ministro dell'interno Matteo Salvini ha ribadito l'impegno a dotare tutti gli agenti con il taser: "Eviterà situazione del genere" spiega in un tweet il vicepremier.

Anche per questo il Decreto Sicurezza Bis punisce più severamente chi aggredisce le Forze dell’Ordine: non vedo l’ora sia convertito in legge.

E non mollo sulla guerra totale allo spaccio e al consumo di droga: altro che liberalizzazione come vorrebbe qualcuno. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 luglio 2019