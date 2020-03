Palermo, otto carabinieri positivi al coronavirus

A Palermo otto ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono risultati positivi al tampone sul Covid-19 e si sono messi in autoisolamento. A contagiarli potrebbe essere stato con ogni probabilità un collega rientrato lo scorso 26 febbraio alla caserma Carini da una vacanza in Trentino con un aereo partito da Verona.

I successivi accertamenti eseguiti sul gruppo con cui aveva organizzato la "settimana bianca" hanno dato esito positivo in un altro caso. La moglie, anche lei carabiniere in servizio al tribunale, era stata contagiata. Immediatamente i vertici del Comando provinciale hanno disposto la sanificazione dei locali in cui aveva avuto accesso il militare, chiedendo ad altri colleghi di effettuare il tampone.

La maggior parte dei carabinieri contagiati non manifesta sintomi

Alle 17 di ieri, stando ai dati comunicati dal Dipartimento della protezione civile nazionale, i casi positivi registrati tra Palermo e provincia erano 15. Il numero è destinato presto a salire con gli otto ufficiali dell’Arma, molti dei quali attualmente non presentano alcuna sintomatologia. Si attendono gli esiti degli altri esami da laboratorio per vedere quanto si sia esteso il contagio al Comando provinciale.

L'attività della caserma non si ferma così come, per il momento, non risulta interrottà l'attività di ricevimento al pubblico.