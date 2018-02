‪Firenze‬, nuove sale agli Uffizi‬ per Caravaggio

Otto nuove sale cremisi dedicate a Caravaggio e ai pittori del ’600. Agli Uffizi di Firenze nuovo allestimenti al primo piano dell’ala di Levante: "Tra realtà e magia, Caravaggio e Artemisia, Caravaggio: La Medusa, Caravaggio: Il Bacco, Lume di notte, Rembrandt e Rubens, Galileo e i Medici, Epica Fiorentina".

Protagonista della sala principale, la Medusa del Merisi, ora esposta insieme alla Testa di Medusa del fiammingo Marseus, all’Armida di Cecco Bravo, a una statua romana di Atena con Gorgoneion e a uno scudo mediceo.

L'obiettivo di Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, è stato quello di creare qui un percorso museale che offra un doppio binario di “lettura” delle opere esposte tenendo quindi conto delle differenti esigenze dei visitatori e del bisogno di approfondimento di una consistente parte di loro.

La parte del leone la fa ovviamente Caravaggio, indiscusso fulcro della pittura di quel secolo caratterizzato da passionalità forti, simbolismi e novità spesso estreme. Presenti tra le altre le opere di Annibale Carracci, Guido Reni, Gherardo Delle Notti, Rembrandt, Rubens e Van Dyck.

Il colore scelto per i pannelli delle sale lungo il corridoio (per non intervenire definitivamente sull’originale colore vasariano) e per le pareti delle sale interne (dalla 96 alla 99) è il rosso, colore che si trova spesso nelle stoffe e nei parati rappresentati nei quadri di quegli anni.

“Il nuovo allestimento si basa su un approccio tematico e artistico che ispira e stimola la curiosità del visitatore, trasportato così nell’atmosfera del tempo e nella storia delle collezioni medicee. L’intenzione è di creare un’esperienza intellettuale sia per i non specialisti, che per gli esperti della materia. Grazie all’accostamento di pittura fiorentina e del resto d’Italia, con dipinti d’oltralpe, si recupera lo spirito internazionale del gusto dell’epoca, aperto a suggestioni provenienti da ogni paese”