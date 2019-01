Cardito, morto a 7 anni in casa dopo le botte: fermato il compagno della madre

E' stato fermato il compagno della donna il cui figlio di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito (in provincia di Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli. Sul corpo del bimbo morto a Cardito e della sorellina ferita ci sarebbero tracce di evidenti percosse. Gli agenti del commissariato di Afragola si erano recati i in quell'abitazione dopo essere stati avvertiti con una telefonata che parlava di una lite domestica in corso. La mamma e il compagno, T.S.B., un ambulante 24enne, sono stati portati subito in questura dove l'uomo dopo una serie di accertamenti è stato fermato per omicidio volontario. I bambini picchiati sono nati da una precedente relazione della donna, l'altra bimba di 4 anni, quella rimasta illesa, è invece figlia della coppia.

Cardito, bimbo morto: "Picchiati dal compagno della madre"

La bambina ferita è arrivata in codice rosso al Santobono, ospedale pediatrico di Napoli, dove è stata subito sottoposta a Tac. Dai primi esami non sono stati riscontrati traumi agli organi interni e la Tac al cranio non ha evidenziato problemi. La piccola ha il volto completamente tumefatto.

Il suo racconto sarebbe stato decisivo per procedere al fermo dell'uomo. Agli agenti di polizia ha raccontato che il compagno della mamma si sarebbe accanito contro di lei e il fratellino con una scopa e colpendoli con pugni, a più riprese e non in un unico momento di follia, tra ieri notte e questa mattina, per poi uscire di casa e fare ritorno più tardi. La madre avrebbe invece riferito agli inquirenti di non essere presente al momento delle aggressioni.

Cardito, l'uomo fermato respinge le accuse

Il ventiquattrenne, interrogato durante la notte dalla Polizia di Stato di Afragola, ha respinto tutte le accuse: "Il bimbo è caduto dalle scale", avrebbe detto agli investigatori.“

"Queste cose le vedi in tv, ma quando capitano sulla tua pelle non riesci a capacitartene", ha spiegato il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, mentre si allontanava dall'appartamento visibilmente sotto shock. "Non erano seguiti dai servizi sociali - ha ancora aggiunto a proposito della famiglia protagonista della tragedia - fino a questo momento non c'erano stati mai problemi". "Ora lasciamo lavorare gli inquirenti, ma provo tanto dolore per quanto accaduto".

L'esterno dell' abitazione di Cardito (NA) dove un bimbo di 7 anni è stato trovato morto. Napoli 27 Gennaio 2019. ANSA/CESARE ABBATE

Ucciso di botte a 7 anni a Cardito: "Immane tragedia"

"Una violenta lite familiare sarebbe all'origine della morte di un bambino e del ferimento della sorellina a Cardito in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione un uomo avrebbe aggredito e picchiato a sangue la convivente e i figli con furia brutale. Uno dei due bambini sarebbe giunto già deceduto all'ospedale di Frattamaggiore mentre la sorellina è tutt'ora ricoverata all'ospedale Santobono in codice rosso". Lo ha reso noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione sanità, che informato della vicenda si è subito messo in contatto con la direzione del Santobono per seguire la vicenda.

"Il presunto autore del brutale omicidio sarebbe in queste ore già nelle mani degli agenti del commissariato di Afragola - ha proseguito il consigliere Borrelli - mentre il primario del Pronto soccorso del Santobono, Vincenzo Tipo, è rientrato subito in sede, nonostante fosse fuori servizio, per assistere la piccola paziente". "Si tratta di un'immane tragedia - ha concluso Borrelli - sulla quale è necessario fare subito chiarezza su quanto accaduto prima, durante e dopo l'uccisione del bimbo. Ringrazio medici e infermieri del Santobono, molti dei quali sono rientrati spontaneamente in servizio, per quanto stanno facendo in queste ore per essere vicino alla bimba garantendole le cure necessarie".