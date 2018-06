Caren è scomparsa nel nulla, appello della madre: "Aiutateci a trovarla"

Caren Scigliano, una giovane di 15 anni residente a Bagnarola di Cesenatico (Rimini) è scomparsa. Di lei si sono nuovamente perse le tracce da sabato sera mentre si trovava ospite di una casa famiglia a Santarcangelo. Caren due settimane fa aveva già fatto perdere le proprie tracce, ma era stata ritrovata dagli agenti del Commissariato di Cesena a Villa Chiaviche tre giorni più tardi.

Caren Scigliano è scomparsa

La trasmissione "Chi l'ha visto?", condotta su Rai Tre dalla giornalista Federica Sciarelli, ha rilanciato l'appello della mamma della ragazzina, Elena.

Appello della madre

Monta la preoccupazione. Al momento dell'allontanamento, avvenuto intorno alle 23.30, indossava una felpa grigia, una maglietta grigia, jeans neri e "Nike" nere. E' scappata senza portar con sè il telefonino. "Vorrei fare un appello per aiutarci a trovarla", ha detto la madre. A quanto pare si sarebbe allontanata a bordo di un'auto con due persone.

"Si trova con gente da non frequentare"

In seguito Caren sarebbe salita su un treno in direzione Bologna e poi sarebbe scesa a Bergamo. "Si trova con gente da non frequentare - ha aggiunto la signora Elena -. In questo momento è proprio quella sbagliata. Non so chi siano, però li prego che la lascino stare".