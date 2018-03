Riesumato il corpo di Carlotta Benusiglio

Novità nelle indagini sul caso di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni ritrovata impiccata la mattina del 31 maggio 2016 a un albero dei giardinetti di piazza Napoli, lungo la circonvallazione esterna di Milano. La salma della giovane è stata riesumata e trasferita all’istituto di medicina legale del policlinico San Matteo di Pavia dove sarà effettuata una tac necessaria per accertare le cause del decesso e in particolare verificare la presenza di lesioni sulle ossa del collo.

L'esame fa parte dei nuovi accertamenti medico legali disposti dal gip di Milano Alfonsa Ferraro con la formula dell'incidente probatorio, per far luce sul caso e stabilire se la giovane donna si sia impiccata o se sia stata uccisa. Per questo è indagato il suo fidanzato, l'ultimo a vederla ancora viva.

I nuovi esami, decisi dal giudice, si dovrebbero concludere all'inizio di maggio con il deposito della relazione dei periti incaricati Giovanni Pierucci e Rosangela Invernizzi, sempre dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Pavia. Agli accertamenti partecipano gli esperti nominati dal pm, dalla famiglia di Carlotta, assistita dall'avvocato Gian Luigi Tizzoni, e da Venturi, difeso dall'avvocato Andrea Belotti.