Carlotta Benusiglio, disposta nuova autopsia per fare luce sulla morte della stilista

Il caso non è chiuso, tutt'altro. Ci sono ancora troppi dubbi sulla morte di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza Napoli, a Milano, la mattina del 31 maggio del 2016.

Sarà efefttuata una nuova autopsia. I nuovi esami potrebbero essere determinanti per fare luce sulla misteriosa morte. Lo ha deciso il gip milanese Alfonsa Ferraro.

L'indagine è passata anche per una richiesta di archiviazione e poi per una riapertura da parte del pm Gianfranco Gallo, e che da qualche mese vede indagato per omicidio volontario aggravato Marco Venturi, 41 anni, ex fidanzato della giovane.

I tempi sono stretti. Il giudice ha stabilito che lunedì 5 febbraio conferirà l'incarico al perito per l'autopsia. Si procederà quindi alla riesumazione della salma, che dovrebbe avvenire a fine febbraio. Agli atti delle indagini, condotte dalla Squadra mobile, c'è anche una consulenza sulle immagini di due telecamere prodotta dai legali della famiglia Benusiglio, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini.

I familiari di Carlotta Benusiglio chiedono "la verità", sono più che convinti che non si trattò di un suicidio. Il fidanzato, Marco Venturi, che aveva trascorso la serata con lei, si proclama da sempre innocente e totalmente estraneo ai fatti.

Venturi sarebbe stato però ripreso (il condizionale è d'obbligo) dalle telecamere a circuito chiuso vicino a Piazza Napoli nelle ore in cui, secondo gli inquirenti, sarebbe morta Carlotta. Lo raccontava qualche mese fa MilanoToday. Le immagini le aveva trovate Antonio Barili, docente di informatica forense a Pavia e consulente della famiglia di Carlotta. Dai filmati si vedrebbero prima due figure — la 37enne e il suo compagno, è stato ipotizzato — che si addentrano tra i bagliori dei lampioni di Piazza Napoli intorno alle quattro del mattino. Dopo alcuni minuti una sagoma si allontana e l'alone di luce di un lampione viene offuscato: è il corpo di Carlotta.