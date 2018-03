Esce per una passeggiata, non torna più a casa: dov'è Carmela?

Carmela De Rosa, 49enne di Giugliano (Napoli), è scomparsa da Sessa Aurunca (Caserta) lo scorso venerdì 9 marzo. Nel primo pomeriggio la donna è uscita da casa per una passeggiata e non ha più fatto ritorno. Il suo cellulare è irraggiungibile, non ha con sé documenti ed ha inoltre bisogno di farmaci per una terapia quotidiana cui deve sottoporsi. La signora De Rosa è originaria di Giugliano. Si è trasferita nel casertano dopo la separazione e da circa sei anni vive con il nuovo compagno. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Rai, alcune telecamere di sicurezza l'avrebbero inquadrata nei pressi del Garigliano. Carmela manca da casa da 5 giorni. L'accorato appello dei familiari. Intervista ad una vicina.