Esce per una passeggiata, non torna più a casa: scomparsa Carmela De Rosa

Carmela De Rosa, 49enne di Giugliano (Napoli), è scomparsa da Sessa Aurunca (Caserta) lo scorso venerdì 9 marzo. Del caso si sta occupando anche "Chi l'ha visto?". Nel primo pomeriggio la donna è uscita da casa per una passeggiata e non ha più fatto ritorno. Il suo cellulare è irraggiungibile, non ha con sé documenti ed ha inoltre bisogno di farmaci per una terapia quotidiana cui deve sottoporsi.

La signora De Rosa è originaria di Giugliano. Si è trasferita nel casertano dopo la separazione e da circa sei anni vive con il nuovo compagno. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Rai, alcune telecamere di sicurezza l'avrebbero inquadrata nei pressi del Garigliano.

A dare l’allarme tramite i social - scrive CasertaNews - è stata una nipote che ha scritto un messaggio: "Mia zia non si trova da venerdì, abita in provincia di Caserta precisamente a Maiano (frazione di Sessa Aurunca, ndr), potrebbe essere ovunque". Al lavoro per cercare di ritrovare Carmela anche i volontari della Protezione civile di Cellole, che in questi giorni stanno perlustrando a tappeto tutta la zona circostante al luogo della scomparsa con la speranza di riportare la donna a casa.

Scomparsa Carmela De Rosa