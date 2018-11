"È in gravi condizioni": operato d'urgenza il noto cantante italiano

Le sue condizioni sono gravi, sarebbe ancora in pericolo di vita. Carmelo Zappulla, cantante e attore neomelodico, famoso interprete di sceneggiate e film della tradizione napoletana, di origini siciliane ma napoletano d’adozione, è stato trasportato d’urgenza nelle prime ore del mattino di domenica 11 novembre alla clinica ‘Pineta Grande’ di Castel Volturno, quasi privo di conoscenza e con valori pressori altissimi.

Zappulla è stato sottoposto subito ad una TAC e poi tenuto sotto controllo in terapia intensiva fino a lunedì pomeriggio, quando gli è stata fatta una seconda TAC in seguito alla quale i medici hanno comunicato ai familiari la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza: “Se non lo operiamo, muore: queste le parole dei medici”, raccontano preoccupati i parenti di Zappulla.

“I medici hanno fatto riferimento ad un infarto - continuano i familiari - ma le cause sono incerte, come incerte sono le modalità e l’esito dell’operazione”. Nel giugno 2008 era stato ricoverato d'urgenza per un attacco di cuore.