Sospiro di sollievo per il noto cantante: non è più in pericolo di vita

Sospiro di sollievo. E' fuori pericolo Carmelo Zappulla, cantante e attore neomelodico, famoso interprete di sceneggiate e film della tradizione napoletana, di origini siciliane ma napoletano d’adozione, che da domenica scorsa è ricoverato alla clinica ‘Pineta Grande’ di Castel Volturno, dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento per un infarto intestinale.

Nel pomeriggio di ieri il fratello Jano ha comunicato su Facebook che l’artista è riuscito a superare la fase più delicata: “Comunico a tutti che Mio fratello Carmelo non e’ piu in pericolo di vita. Aspettiamo che si concluda quanto prima il tutto…“.

Dal figlio Luca Zappulla (“E jamm ja ca te stong aspettanne”), ai tanti colleghi della canzone napoletana, in tanti hanno espresso parole di vicinanza a Carmelo negli scorsi giorni: “Siamo tutti con te, forza Carmelo non mollare” scrive il neomelodico Alessio. “Non mollare Lio'”, scrive invece il cantante Marco Calone. “Forza Carmelo non mollare …siamo tutti con te". Grande affetto anche da parte dei fan, sui social e non solo.

Chi è Carmelo Zappulla

Nato a Siracusa nel '55, Zappulla si è trasferito a Napoli all'età di 24 anni, dove ha inciso il suo grande successo "Pover'ammore", scritto da Nino D'Angelo e, inizialmente, interpretato da Mario Trevi. Zappulla è uno dei più noti interpreti della cosiddetta "sceneggiata napoletana", che ha caratterizzato la sua carriera fra cinema e teatro. Il 15 aprile 2005 festeggia i venticinque anni di carriera al Palapartenope di Napoli con il concerto "Carmelo Zappulla live", presentato dal grande e indimenticato Gigi Sabani.