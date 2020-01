Peste suina, sequestrate quasi 10 tonnellate di carne proveniente dalla Cina

La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato quasi dieci tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina potenzialmente contaminate dalla peste suina africana e introdotte nell'Unione europea in violazione delle norme vigenti. I sanitari dell'Ulss 6 Euganea hanno ritenuto il prodotto potenzialmente pericoloso, decidendo per l'immediato incenerimento delle carni sequestrate senza procedere alle analisi.

Il blitz è scattato nella notte in un magazzino all'ingrosso di generi alimentari. Le Fiamme Gialle sono intervenute mentre un camion proveniente dall'Olanda stava scaricando 9.420 kg di carne suina di origine cinese, sbarcata a Rotterdam e importata illegalmente nell'UE, in violazione delle norme doganali e sanitarie. Posta sotto sequestro anche l’attività commerciale, per gravi e reiterate irregolarità. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con il Servizio Veterinario e del Sian dell’Ulss 6 Euganea.

Peste suina, carne cinese sequestrata a Padova: il commento del governatore Zaia

"Ancora una volta assistiamo all'intollerabile: cibi pericolosi destinati alle nostre tavole, con rischi per la nostra salute e danni per il lavoro dei nostri imprenditori. Per fortuna le Fiamme Gialle di Padova sono intervenute, dimostrando che non bisogna mai abbassare la guardia", ha commentato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. "Chi pensa di arricchirsi sulla pelle dei veneti deve essere punito. Esprimo i miei complimenti alla Guardia di Finanza: hanno dimostrato di essere veramente degli angeli custodi, come tutte le forze dell'ordine che operano a tutela dei cittadini – ha aggiunto Zaia – È ora di finirla, infatti, con l'arrivo nella nostra regione di cibi contraffatti e pericolosi; non va lasciato campo libero a questi trafficanti".