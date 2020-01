Gara di velocità tra carroattrezzi, a zigzag tra le auto a 120 km/h: patenti ritirate e 2700 euro di multe

Sorpassi contromano, manovre azzardate, in una folle gara di velocità tra le strade cittadine per due carroattrezzi, fermati ieri notte a Torino dalla polizia locale. Ai rispettivi autisti è stata ritirata la patente e sono state contestate in tutto 21 violazioni del Codice della Strada per circa 2700 euro di sanzioni.

Il primo è stato visto procedere da piazza Crispi verso corso Vercelli, in direzione tangenziale, zigzagando nel traffico, superando contromano diversi veicoli, attraversando molti incroci col semaforo rosso e raggiungendo la velocità di circa 120 chilometri. Il secondo si è unito alla corsa in prossimità di via Porpora, gareggiando con l'altro in velocità, sorpassando contromano le auto ferme all'incrocio e invadendo la semicarreggiata opposta.

I due sono stati bloccati a piazza Rebaudengo. Al primo conducente sono state contestate 16 violazioni al codice della strada per un totale circa 2000 euro, con decurtazione di 88 punti e ritiro della patente, mentre al secondo cinque violazioni al codice della strada per un totale circa 700 euro, con decurtazione di 27 punti e ritiro della patente.