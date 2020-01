In sedia a rotelle al concerto metal: il pubblico lo solleva in aria

Poche cose hanno un potere aggregante come quello della musica. Bastano poche note, condivise con ci troviamo a fianco, per sentirne in benefici e gli effetti positivi. Inoltre, la musica è un bene che ci accomuna tutti e che, per fortuna, è di facile accessibilità, anche per quelle persone a cui la vita ha posto qualche ostacolo in più durante il loro cammino. Sabato scorso, durante un concerto metal tenutosi a Manzano, in provincia di Udine, la musica ha dato l'ennesima prova lampante del suo immenso potere, mentre sul palco si esibivano i Brût & Madone, l'unico gruppo metal a cantare in friulano.

Come racconta Anna Dazzan su UdineToday, si tratta di un gruppo che ha sempre fatto dell'aggregazione uno dei suoi punti forti, come si capisce andando a uno qualunque dei loro - purtroppo pochi - live. Quello che è successo durante la loro ultima esibizione, però, non era ancora mai accaduto: durante uno dei loro pezzi più apprezzati, "Chei dal Formai", il pubblico ha sollevato l'unica persona presente nel locale impossibilitata a pogare, un ragazzo in carrozzina. Quattro o cinque spettatori hanno preso la sedia a rotelle portandola all'altezza delle teste di pubblico e musicisti (nel video dal minuto 0.54).