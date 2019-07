In carrozzina in tangenziale: ex maratoneta 89enne salvato dalla Polizia

Una disavventura finita bene, ma il rischio corso da un 89enne di Cinisello Balsamo poteva avere conseguenze drammatiche. L'uomo, A.S. le iniziali dell'ex maratoneta costretto da tempo a fare uso di una carrozzina elettrica, ha imboccato per errore l'ingresso della tangenziale nord di Milano viaggiando poi sulla corsia di emergenza per diversi chilometri.

Alcuni automobilisti hanno dato l'allarme e due agenti della Polstrada hanno raggiunto lo spaesato nonnino riportandolo a casa.

Tutto è successo la mattinata di giovedì 11 luglio tra le uscite di Paderno e Cinisello Balsamo. Secondo quanto ricostruito sembra che l'uomo sia entrato in tangenziale dallo svincolo di Nova Milanese.

L'89enne sta bene e non ha riportato conseguenze: gli agenti dopo averlo riaccompagnato a casa si sono assicurati che tornasse alle cure della badante.