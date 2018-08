Paura in strada: cartello cade sulla carreggiata

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 agosto, lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li) dove un cartello all'altezza del bivio per Livorno, direzione Firenze, tra Cascina e Pontedera, è caduto proprio mentre la zona era colpita dal maltempo.

Fortunatamente solo tanta paura: nessuna auto è rimasta coinvolta e non si registrano feriti. La circolazione è inevitabilmente rallentata, scrive PisaToday.

Da segnalare che nella zona in quel momento c'era un violento temporale. Forse un fulmine ha colpito la struttura in ferro, ora ci saranno i necessari accertamenti. A cadere è stata la parte superiore della struttura, mentre il palo che la sostiene ha retto. Gli addetti hanno poi provveduto alla rimozione, ma i disagi per il traffico non sono mancati. Intervento anche della Polizia Stradale, che ha segnalato agli automobilisti il pericolo regolando il traffico.