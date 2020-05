Bimbo di 3 anni precipita dal quinto piano: è in gravissime condizioni

Il volo è stato di oltre dieci metri. L'impatto al suolo molto violento. A Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, un bimbo di 3 anni è precipitato dal quinto piano di una palazzina in via Felice Cavallotti: è gravissimo. La chiamata ai soccorsi è avvenuta pochi minuti dopo le 10 rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. I mezzi di soccorso sono giunti sul posto in pochi minuti.

Il piccolo è stato soccorso in cortile e nell'impatto, dopo un volo di oltre una decina di metri, ha riportato un "trauma cranico importante". Il bambino è stato trasportato in codice rosso, ossia in condizioni molto gravi, all'ospedale di Codogno. I carabinieri indagano sulla dinamica dell'episodio.