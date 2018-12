Torna a casa e trova il marito con un coltello conficcato in testa: è giallo

Paura a Casalpusterlengo (Lodi). La moglie rientra in casa e trova il marito con un coltello conficcato in testa. L'uomo, 72 anni, è gravissimo. I soccorritori che ieri mattina si sono precipitati, attorno alle 10, in una villetta a schiera in via Martiri di Nassirya si sono trovati davanti a una scena da film horror.

L'uomo era seduto su un divano nel box, con un coltello nella tempia destra. Dopo i primi soccorsi prestati dal 118 chiamato dalla moglie, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cremona, privo di sensi. Operato d'urgenza, è molto grave in terapia intensiva. Al fianco dell'uomo è stato rinvenuto anche un batticarne.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Codogno e di Lodi per tutti i rilievi del caso. A quel che si apprende, nulla farebbe pensare all'ingresso di qualcuno nell’abitazione. Non ci sono segni di effrazione. L'ipotesi che si fa strada è quella di un tentato suicidio, ma le circostanze sono molto particolari. Non è stato trovato alcun biglietto.