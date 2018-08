Muore schiacciato da una panchina di ferro davanti agli amici

Una serata in compagnia si trasforma in tragedia a Castel d'Ario, nel Mantovano: succede tutto in pochi secondi; un ragazzino di 14 anni, Matteo P.,è morto venerdì sera schiacciato da una panchina girevole di ferro mentre stava giocando con alcuni amici in un giardino pubblico, in piazza Castello.

In base alle prime informazioni disponibili, il ragazzino era nei pressi della struttura, un elemento di arredo urbano del peso di alcuni quintali e montata su un piedistallo, quando improvvisamente è crollata travolgendolo davanti agli occhi dei suoi coetanei, che nulla hanno potuto fare.

Tutti i soccorsi sono stati vani. Il corpo dell'adolescente si trova all'obitorio dell'ospedale Carlo Poma di Mantova a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha predisposto l'autopsia. L'area è sotto sequestro.

La sicurezza dell'area pubblica è adesso sotto accusa: i primi avvisi di garanzia potrebbero scattare già nelle prossime ore. In paese qualcuno in passato aveva già avanzato dubbi sulla sicurezza della struttura, scrivono i giornali locali.