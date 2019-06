Presunta violenza sessuale su una ragazzina di 15 anni: arrestato bidello

Le accuse a carico di un bidello sono molto pesanti: è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni. L'uomo, 55 anni, avrebbe violentato una minorenne di 15 anni. I fatti si sarebbero consumati - secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino - in un noto istituto alberghiero di Castellammare di Stabia, all'interno di un ripostiglio appartato.

Castellammare di Stabia, arrestato bidello per violenza sessuale

Già in passtao lo stesso bidello sarebbe stato sorpreso, in un altro istituto, mentre spiava studentesse in bagno: venne trasferito in altro istituto e sottoposto a un richiamo verbale. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata.