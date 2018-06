"Ambulanza bloccata dalle auto in sosta selvaggia": muore un uomo

Un uomo di 60 anni ha perso la vita mercoledì sera in via Capraia, a Castelletto, quartiere residenziale situato sulle alture che sovrastano il centro storico di Genova.

Ambulanza bloccata da auto in sosta

Le polemiche divampano, perché secondo i giornali locali l’ambulanza che avrebbe dovuto soccorrerlo è rimasta bloccata dalle auto in "sosta selvaggia" nelle strette vie del capoluogo ligure.

La zona è una di quelle individuate come “a rischio” per il passaggio dei mezzi di soccorso da Comune e Municipale. La richiesta di aiuto scatta alle 20.30 circa, e il 118 ha subito inviato sul posto un’ambulanza.

Il mezzo di soccorso si è però ritrovato impossibilitato a raggiungere l'indirizzo a causa di alcuni veicoli posteggiati lungo la strada e anche a causa della catena posizionata per delimitare e chiudere un tratto di strada privato in cui risiedeva proprio la persona in difficoltà.

La vittima è un uomo di 60 anni

E' stato chiesto l’intervento della Municipale, che oltre a chiamare il carro attrezzi per rimuovere le auto in sosta ha rintracciato i proprietari per velocizzare i tempi: una apparteneva proprio al 60enne che aveva richiesto i soccorsi, ma l’altro è risultato intestato a una persona irraggiungibile.

Il carro attrezzi non è riuscito a intervenire a causa della strada stretta. I soccorritori sono giunti a piedi a casa dell'uomo che aveva accusato il malore. Al loro arrivo, non c'era più nulla da fare.